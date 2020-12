Il Collegio 5, Rahul Teoli viene espulso: “Ho deluso un po’ tutti”

Rahul Teoli è stato ufficialmente espulso da Il Collegio dopo aver avuto un acceso scontro con Luca, arrivando alle mani

La puntata di martedì 8 dicembre de Il Collegio 5, programma in onda su Rai 2, ha visto l’espulsione di Raul Teoli. Quest’ultimo è stato sicuramente uno dei protagonisti di quest’edizione del reality per la sua educazione e per il suo carattere un po’ scontroso. La sorella Usha conosce molto bene Rahul e sa bene che ogni tanto perde un po’ la bussola esplodendo di rabbia o si chiudendosi in se stesso. Ma cosa è accaduto esattamente? Il ragazzo ha avuto un acceso scontro prima con il bidello, mancandogli di rispetto. A quel punto, il preside ha deciso di mandarlo in isolamento per riflettere su ciò che aveva fatto.

Raul però si è scontrato duramente con gli altri collegiali, tra cui Luca con il quale è arrivato ad alzare le mani. Dopodiché, è intervenuta la sorella Usha in lacrime e Rahul ha cercato di salvare il suo percorso scrivendo una lettere di scuse a Luca e al preside. A quanto pare, però, questa volta il preside non ha perdonato il comportamento e ha deciso di espellere il ragazzo dall’istituto. Quest’ultimo ha poi dichiarato con un po’ di dispiacere: “Sono la delusione in persona, ho deluso un po’ tutti e mia sorella”.

Infine, è intervenuto Davide Vavalà ha espresso la sua dichiarando: “Secondo me, Rahul ha imparato più di tutti noi da quella sera”.

