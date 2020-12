Anticipazioni Seconda Vita 9 dicembre: chi sono gli ospiti della puntata di stasera?

A partire da questa sera gli appassionati dei programmi del canale Real Time potranno gustarsi un nuovo ciclo di puntate di “Seconda Vita”, il programma condotto da Gabriele Parpiglia che tratta di storie di ogni tipo, drammatiche o speranzose, che spingono il protagonista della vicenda a cominciare una seconda vita.

Si comincia proprio stasera, con il primo appuntamento programmato alle 21:20 su Real Time. Saranno tre le storie raccontate da “Seconda Vita”, che andrà in onda ogni mercoledì alla stessa ora e racconterà anche molte vicende che riguardano la pandemia di Covid-19.

I protagonisti della puntata di stasera sono Martina Nasoni, ex vincitrice del Grande Fratello; Aurora Betti, che il grande pubblico ha imparato a conoscere come concorrente di Temptation Island; infine Tommaso Zorzi, concorrente del Grande Fratello VIP.

Zorzi racconterà a Parpiglia alcuni passaggi cruciali della sua adolescenza, specialmente il dover fingere fino a 18 anni di essere eterosessuale per non rischiare di essere preso in giro dagli amici.

“Ho finto fino a 18 anni, poi sono andato in Inghilterra – le parole di Zorzi riportate da “Dituttounpop” – sono andato a studiare e lì mi giravo e vedevo gente con i capelli blu e le unghie verdi. Questa cosa mi ha dato la forza di dire ‘I am what I am’, come diceva Gloria Gaynor. Perchè devo far finta di essere qualcun altro?”.

Vuoi rimanere aggiornato su tutte le ultime news? Seguici anche su Instagram cliccando qui e su Google News cliccando qui