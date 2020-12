Uomini e Donne, oggi: accesa discussione in studio, Maurizio sbugiarda Valentina

Nuovi colpi di scena oggi a Uomini e Donne, Valentina ha un accordo con Nicola? Ecco cosa rivela Maurizio in puntata

Dopo alcuni giorni di pausa per il ponte dell’Immacolata Uomini e Donne torna in onda oggi, mercoledì 9 dicembre su Canale 5, storica trasmissione condotta da Maria De Filippi su Canale 5.

Al centro dello studio vedremo ancora una volta Gemma Galgani, la dama sta continuando a frequentare Maurizio. La dama ha invitato il cavaliere a cena a casa sua, lui ha però preferito uscire a cena fuori con lei. Nel corso della precedente puntata Valentina aveva deciso di interrompere la sua frequentazione con Maurizio dicendo che le faceva schifo che dopo aver baciato lei aveva baciato anche la Galgani che ha la stessa età di sua madre.

In puntata oggi Valentina ha messo in guardia la dama torinese dicendole che Maurizio le diceva sempre di non provare alcun interesse per lei. A detta sua il cavaliere le aveva anche rivelato che era stata la redazione di Uomini e Donne a spingerlo verso Gemma. In studio scoppia la polemica, Maurizio si difende dalle accuse di Valentina dicendo che è una bugiarda.

La discussione in studio diventa sempre più accesa, il cavaliere tira in ballo alcuni screenshot di una conversazione avvenuta tra Valentina e Costantino. Lui è rimasto poco tempo in trasmissione, a quanto pare lei aveva cercato di convincerlo a raccontare che insieme avevano solo visto un film.

A quanto pare le cose potrebbero essere andate in un altro modo, sembra infatti che volesse tenere nascosto il fatto di aver avuto dei rapporti con Costantino.

In studio Valentina dovrà difendersi da forti accuse. Sembra che abbia avuto rapporti anche con Nicola M., lui in puntata non è però presente perché era positivo al Coronavirus quando è stata registrata la puntata.

In puntata i due vengono accusati di avere un accordo. A quanto pare lei voleva attendere che lui tornasse in studio per lasciare insieme il programma. Sembra quindi che la conoscenza con Maurizio era solo un modo per prendere tempo in attesa del ritorno di Nicola.

Sara Fonte

