Andrea Zelletta svela di aver fatto il furbo a Uomini e Donne: “Spiavo tutto”

Andrea Zelletta al Grande Fratello Vip confessa di aver violato il regolamento quando ha partecipato a Uomini e Donne come tronista

Ad attirare non poco l’attenzione del gossip e dei telespettatori nelle ultime ore Andrea Zelletta, concorrente della quinta edizione del Grande Fratello Vip, reality condotto da Alfonso Signorini su Canale 5.

Nella casa più spiata d’Italia il gieffino si è lasciato sfuggire una curiosa rivelazione in merito all’esperienza vissuta lo scorso anno al Trono Classico di Uomini e Donne, storica trasmissione condotta da Maria De Filippi.

Ai suoi compagni di avvenuta ha confessato di aver violato il regolamento. In che modo? Durante il suo percorso in trasmissione come tronista aveva creato un profilo fake su Instagram per spiare le sue corteggiatrice. Da anni Uomini e Donne impone ai tronisti il divieto di usare Instagram, Zelletta però non ha seguito le regole.

Questo è ciò che ha detto l’ex tronista al Grande Fratello Vip: “Ho avuto il profilo fake per 4 mesi quando facevo Uomini e Donne. Mi avevano tolto il vero account e io da furbo ne ho fatto un altro. Volevo controllare le mie corteggiatrici. Scusate ma volevo controllare cosa facevano, dove andavano, le loro stories.”

Andrea Zelletta ha poi fatto sapere di non essere stato l’unico a violare il regolamento, a detta sua è una cosa che fanno tutti. In merito a ciò ha detto: “Guardate che lo fanno tutti i tronisti, si creano profili finti e spiano tutto. Ci sono corteggiatori e corteggiatrici che mandavano messaggi nelle stories, tipo una canzone o una dedica carina, ma se la redazione se ne accorgeva faceva togliere tutto. Io comunque spiavo tutto, anche gli avvistamenti dei fan ecc. Raga controllavo tutto, anche a chi mettevano i like le corteggiatrici.”

Il gieffino ha poi raccontato: “Feci una scenata a Natalia e vidi che mise 8 like a dei maschioni bellissimi. Adesso non uso più i fake, non la spio nemmeno. Certo, se venissi a sapere che ha messo like a bei ragazzi sconosciuti ci resterei di stucco, però se già sono miei amici o suoi va bene”.

Quale sarà stata la reazione di Maria De Filippi dopo la confessione di Andrea Zelletta? Replicherà alla rivelazione dell’ex tronista? Non ci resta che attendere per scoprirlo.

Sara Fonte

