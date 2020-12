Chi è Casadilego, concorrente di X Factor 2020 favorita alla vittoria per i lettori di Nonsolo.tv?

Ecco chi è Casadilego, al secolo Elisa Coclite, concorrente favorita alla vittoria di X Factor 2020 secondo i lettori di Nonsolo.tv

Oggi, giovedì 10 dicembre, è arrivata la fatidica finalissima di X Factor 2020 e noi di Nonsolo.tv abbiamo lanciato un sondaggio per i nostri follower su Instagram, chiedendo il loro preferito. Stando a quanto abbiamo rilevato dai dati, la favorita alla vittoria è la giovanissima Casadilego con il 64%. Ma chi è esattamente? Ecco la sua biografia.

Tutte le curiosità su Casadilego

Nata a Bellante in provincia di Teramo nel 2003, Elisa Coclite, in arte Casadilego è una giovane cantate dai capelli turchini di X Factor 2020 che si è fatta conoscere per la sua voce velata e delicata. La diciasettenne, infatti, ha commosso i giudici grazie alle sue performance, tra cui una cover Joni Michell alle audizioni. A scerglierla è stato il giudice Hell Raton della categoria della Under Donne, grazie al quale ha migliorato le sue capacità e il suo talento musicale.

Il suo nome d’arte è nato grazie alla passione della ragazza per Ed Sheeran, artista da cui ha preso ispirazione le sue influenze moderne e pop. Non a caso, una delle canzoni di Ed si intitola proprio Lego house, traduzione del suo nome d’arte. Come si può notare dal suo profilo Instagram, ha condiviso scatti di un concerto di Ed Sheeran, tenutosi allo Stadio Olimpico di Roma. La giovane concorrente, inoltre, ha dichiarato in un’intervista: ” Casadilego è tutti i giorni che il futuro, come il presente, sono impermanenti e che la vita è come una casa di lego. I mattoncini che si mettono si devono togliere, per raccoglierne degli altri”.

Nella vita privata, pare che la giovane sia fidanzata con Alessio Falciani, musicista di 18 anni che frequenta il conservatorio Rossini di Pesaro. Ad unire i due, è stato sicuramente l’amore per la musica.

