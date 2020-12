Le coefore di Eschilo, versione del 1966, in onda su RAI 5

Le coefere sono una tragedia dell’autore greco Eschilo. Per gli amanti del genere andrà in onda un riadattamento televisivo del 1966 diretto da Mario Ferrero.

La trama

Dopo la morte del padre Agamennone, re di Argo, Oreste e Elettra, sperano di vedere patire la madre Clitemnestra, assassina del marito. Una volta arrivato ad Argo con l’amico Pilade per vendicare la morte di suo padre, Oreste visita la tomba di Agamennone dandogli come pegno una ciocca dei propri capelli.

Dal suo canto, la sorella Elettra, in compagnia delle sue ancelle Coefore giunge anch’ella ad Argo per il funerale. Nel parlare con Oreste decidono di vendicare Agamennone ammazzando sia la madre Clitennestra che il suo amante Egisto, gli assassini di Agamennone. Con l’aiuto di dei e Coefore, Oreste entra travestito da forestiero nella reggia, uccide Egisto e, dopo aver rivelato la sua vera identità, uccide Clitennestra, accorsa alle sue grida. Pentito del gesto e per paura di scatenare lira degli Erinni, Oreste invoca l’aiuto dei Dio Apollo.

Il cast

Direttk da Mario Ferrero, il capivakoro teatrale vede impegnati gli attori seguenti: Giulio Bosetti, Lila Brignone, Sarah Ferrati, Vittorio Sanipoli, Stefano Varriale.

E poi ancora Ave Ninchi, Maria Teresa Albani, Anna Maria Alegiani, Cesarina Aluigi, Siria Betti, Lorenza Biella, Miranda Campa, Lucia Catullo, Giovannella Di Cosmo. Infine ricordiamo, Donatella Gemmò, Alessandra Scalera, Bianca Toccafondi, Milena Vukotic.

