Chi è Francesca Brambilla, la ‘Bona Sorte’ di Avanti un altro?

Ecco chi è Francesca Brambilla, la ‘Bona Sorte’ che incanta sempre tutti ad Avanti un altro

Francesca Brambilla è una showgirl e influencer, nota soprattutto per il ruolo di ‘Bona Sorte’ ad Avanti un altro, programma condotto da Paolo Bonolis su Canale 5.

La bellissima e sensuale showgirl è nata il 15 Marzo 1992 a Bergamo. Sin da piccola sognava di entrare a far parte del mondo dello spettacolo. In passato è finita spesso al centro del gossip per via delle sue relazioni sentimentali con personaggi noti del mondo dello spettacolo. Tra questi ricordiamo che è stata legata sentimentalmente a Gue Pequeno e Stefano Laudoni.

Dopo aver compiuto diciotto anni Francesca Brambilla ha partecipato a vari concorsi di bellezza e fatto diversi shooting fotografici. La sua incredibile bellezza e la sua sensualità non l’hanno mai fatta passare inosservata. Si è aggiudicata il titolo di Miss Padania e Miss Atalanta. Ha partecipato anche a Miss Italia ma non ha vinto.

Per tre volte in passato ha ricoperto il ruolo di coniglietta di Playboy, non si è però mai mostrata senza veli. Moltissime volte l’abbiamo vista a Tiki Taka nei panni di ospite e in Quelli che il calcio nel 2008. Nel 2015 è tornata in televisione ad Avanti un altro prima nei panni di ‘Sorella dell’Alieno’ poi in quelli di ‘Bona Sorte’, ruolo che ha fatto aumentare non poco la sua visibilità. Anche nel 2020 è stata riconfermata per il ruolo di ‘Bona Sorte’.

Per quanto riguarda la sua vita privata, fino a pochi mesi fa Francesca Brambilla era legata sentimentalmente con l’ex tronista di Uomini e Donne Alessandro Zarino. Ad oggi però sembra che la showgirl sia single.

Sara Fonte

