Ecco chi è Simon & The Stars, alcune curiosità sul noto e seguito atro-blogger

Simone Morandi, meglio noto con lo pseudonimo di Simon & The Stars è un Astro-Blogger, sul suo profilo Instagram è seguito da 60mila follower.

Morandi in più occasioni ha raccontato che già all’età di sette anni leggeva l’Unità, sin da piccolo ha manifestato la sua passione per l’astrologia.

Oltre ad essere un astro-blogger Simone & The Stars è anche un avvocato, un produttore cinematografico e un agente di molte star del cinema. In passato fu Luida De Giuli a scoprire che aveva un’incredibile propensione all’astrologia. Dopo aver comprato il suo libro si appassionò completamente a tale scienza.

Simone Morandi continua a svolgere anche il lavoro di avvocato perché come lui stesso ha dichiarato in passato i guadagni sono notevolmente maggiori rispetto a quelli di un astrologo.

Per condividere con tutti la sua passione per l’astrologia in passato ha creato una pagina Facebook, che in poco tempo lo ha reso molto famoso. Ha scritto anche dei libri: Oroscopo 2016, il Giro dell’anno in 12 segni nel 2015 e Oroscopo 2017 Il giro dell’anno in 12 segni l’anno successivo. Per Mondadori Simone Morandi ha scritto altri oroscopi relativi agli anni 2018, 2020 e 2021.

Di recente Simon & The Stars ha fatto sapere che il 2020 sta per concludersi e potremo lasciarci alle spalle un anno terribile in vista di un secondo rinascimento. A detta sua la ripartenza avverrà in primavera, stando alle sue previsioni ci aspetta un anno di uguaglianza, rispetto e unione. Ha poi aggiunto che ci lasceremo alle spalle la paura, la tensione ce i problemi causati dall’emergenza Coronavirus e tutto ciò ci porterà a ripensare alle nostre vite.

Non si sa nulla sulla vita privata dell’astrologo. Oggi Simone & The Stars sarà ospite a Oggi è un altro giorno, programma condotto da Serena Bortone su Rai Uno.

Sara Fonte

