Cotto e Mangiato ricetta 11 dicembre 2020: biscotti decorativi di Natale

Ultima ricetta della settimana, a Cotto e Mangiato. Tessa ha preparato i biscotti decorativi di Natale.

La ricetta

Per preparare abbiamo bisogno di:

75 grammi di burro

60 grammi di zucchero a velo

200 grammi di Farina

1 uovo

Lievito

Confettini

1 Limone grattugiato

Procedimento

In una ciotola mischiare burro e zucchero a velo. Poi aggiungere l’uovo e infine La farina. Nel mentre si mescola, aggiungere la scorza di un limone, e un po’ di lievito.

Lavorare con le mani poi stendere. Usare delle formine natalizie e adagiare in una teglia da forno. Decorare con dei confettini e mettere in forno a 180 gradi per qualche minuto.

Vuoi rimanere aggiornato su tutte le ultime news? Seguici anche su Instagram cliccando qui e su Google News cliccando qui