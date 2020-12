Mass Effect, il misterioso ritorno del capolavoro BioWare? – VIDEO

La saga di Mass Effect non è ancora conclusa, secondo uno strano nuovo teaser ai The Game Awards. In un breve filmato, una figura incappucciata scopre dalla neve un pezzo di equipaggiamento con il logo N7 del gioco. Il teaser si chiude con la scritta “Mass Effect will continue“.

Su Twitter, BioWare ha affermato che il gioco è ora in “produzione anticipata“.

L’amata serie spaziale di Bioware ha concluso la sua trilogia originale con Mass Effect 3 nel 2012. Curiosamente, il teaser sembra mostrare Liara – o, almeno qualcuno che le somigli – uno dei compagni Asari del gioco. Gli Asari vivono per centinaia di anni, tuttavia, il che significa che i giochi futuri non dovranno necessariamente avere luogo durante l’era Shepard della trilogia.

L’ultimo capitolo della serie, Mass Effect: Andromeda – un gioco con una storia nuova di zecca – è stato rilasciato nel 2017 e ha suscitato reazioni avverse. Da un lato la grafica sorprendente e ben realizzata, dall’altro animazioni legnose e poco espressive insieme ad una storia non all’altezza della trilogia iniziale, hanno scatenato l’ira dei fan di lunga data che hanno mal digerito i cambiamenti offerti dall’esperienza di BioWare.

Nell’attesa di scoprire questo nuovo capitolo vi lasciamo al misterioso trailer:

Vuoi rimanere aggiornato su tutte le ultime news? Seguici anche su Instagram cliccando qui e su Google News cliccando qui