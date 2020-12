Among Us, l’arrivo di una nuova mappa previsto per “inizio 2021” – VIDEO

Lo sviluppatore indie Innersloth ha rivelato la sua quarta mappa, The Airship, per il gioco online Among Us durante i The Game Awards di ieri, dopo la vittoria del gioco per il miglior titolo multiplayer dell’anno.

The Airship presenta nuovi compiti da svolgere per i giocatori, ed è molto più elaborato delle mappe precedenti, tra cui scale e ascensori che i giocatori dovranno utilizzare per accedere alle diverse aree della nave. La nuova mappa offrirà inoltre ai giocatori molteplici punti di spawn a seguito di un incontro, per consentire di evitare di raggrupparsi (ed evitare di essere facilmente intercettati da eventuali impostori).

La mappa, mostrata per la prima volta il mese scorso dall’account Twitter ufficiale di Among Us, presenta un livello di colore e di dettaglio maggiore rispetto alle mappe esistenti che il gioco ha avuto fin dalla sua uscita nel giugno 2018, due anni prima che diventasse virale nel corso della pandemia di coronavirus.

The Airship sarà disponibile su Among Us “all’inizio del 2021“.

Vuoi rimanere aggiornato su tutte le ultime news? Seguici anche su Instagram cliccando qui e su Google News cliccando qui