Social Family: la vita di Katia Follesa e Angelo Pisani nella nuova serie in onda su Real Time da stasera

Social Family: parte stasera su Real Time, alle ore 22.30, la nuova serie che racconta la vita quotidiana di una famiglia… Non qualsiasi!

Infatti, il reality si concentra sulle vicende della famiglia di Katia Follesa, Angelo Pisani e la loro figlia di 11 anni, Agata. La piccola ha una grande passione per la recitazione.

Così, i due comici hanno deciso di tornare in Tv insieme per una nuova avventura. Ecco che cosa ci aspetta nella puntata di stasera!

Social Family: la novità di Real Time

Dopo un periodo a disposizione solo degli utenti di Dplay Plus, ora la serie Social Family arriva su Real Time, canale 31.

Anche se la cosa non è stata molto pubblicizzata, sono in tanti ad aver apprezzato la serie, tanto da aver ottenuto numeri da record sulla piattaforma in streaming.

(…) mostrare la nostra quotidianità. Pensavamo che in tanti potessero riconoscersi nelle nostre dinamiche di coppia e di genitori…volevamo che la sitcom fosse una sorta di to be continued di Uno di troppo Angelo Pisani

Così ha spiegato Angelo Pisani in una recente intervista al Corriere della Sera. Poi, la coppia ha pensato che fosse sbagliato far interpretare la figlia a qualcun altro. Così, la cosa ha assunto un carattere reality.

I due hanno mantenuto la spontaneità e ora, dopo l’esordio nel mondo del teatro, poi di Zelig, ora vivono una seconda vita da influencer.

Così ha dichiarato Angelo Pisani la scorsa settimana.

