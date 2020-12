Chi è Lottie Moss, la sorella minore della modella Kate Moss?

Ecco chi è la bellissima Lottie Moss, sorella minore della più note modella Kate Moss

Lottie Moss è nota per essere la sorella minore della bellissima modella Kate Moss. Entrambe sono figlie di Peter Edward Moss, ma non hanno la stessa madre.

La sorella della famosa modella è nata il 9 gennaio 1998 a Londra, spesso va in giro per il mondo per motivi lavorativi, quando non lavora però vive insieme alla sua famiglia a Haywards Heath, nel West Sussex. I suoi genitori possiedono un negozio di vestiti d’epoca e gioielli. Quando era piccola la 22enne ha iniziato a sfilare nel negozio di famiglia per mostrare gli abiti ai clienti.

Lottie Moss ha smesso di studiare per dedicarsi alla sua carriera nel mondo della moda, nonostante sia molto giovane ha già lavorato moltissimo come modella. La 22enne fa parte della stessa agenzia che ha permesso alla sorella di conquistare fama e popolarità, la Storm Management. Questa ha reso famose molte altre modelle di successo.

Il primo servizio la piccola Moss lo ha fatto per Teen Vogue, dopodiché ha iniziato a lavorare per Dazed & Confused. In passato è stata scelta come protagonista di una nota campagna per Calvin Klein. Il suo debutto in passerella risale al 2015, durante la Paris Fashion Week dove ha sfilato per Sonia Rykiel. È stata anche testimonial di Bulgari.

Lottie Moss è sempre più amata e seguita sui social, ad oggi sul suo profilo Instagram vanta 322mila follower. Spesso fa impazzire i suoi tantissimi fan con le sue foto sexy e provocanti. Non si sa molto sulla sua vita privata, su Instagram non ci sono foto insieme ad un presunto fidanzato, non si sa infatti se sia fidanzata o single.

Sara Fonte

Vuoi rimanere aggiornato su tutte le ultime news? Seguici anche su Instagram cliccando qui e su Google News cliccando qui