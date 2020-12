Uomini e Donne, oggi: Lucrezia fa arrabbiare Armando, De Matteis elimina Marianna

Il comportamento di Lucrezia infastidisce non poco Armando Incarnato a Uomini e Donne, Gianluca De Matteis chiude con Marianna

Si conclude oggi la settimana di Uomini e Donne, stando alle anticipazione de Il Vicolo delle News al centro dello studio dovrebbero esserci Roberta Di Padua e Riccardo Guarnieri.

La dama in puntata fa sapere che fino a quando Riccardo non le darà le certezze che vuole non si concederà a lui fisicamente. Roberta ha paura che possa finire come lo scorso anno, quando il cavaliere decise di concedere un’altra possibilità alla sua storia d’amore con Ida Platano.

Roberta Di Padua ha intenzione di continuare a conoscere anche Michele, darà l’esclusiva a Riccardo solo dopo aver ricevuto le certezze che sta cercando da lui. Ciò fa prendere la decisione a Guarnieri di fare un passo indietro con la dama.

Le parole del cavaliere mettono un po’ in crisi Roberta, in puntata decide infatti di mettere fine al suo percorso di conoscenza con Michele. Con Riccardo in serata vuole parlare della loro situazione.

Si passa a Sophie Codegoni, la giovane tronista è uscita con Matteo e Giorgio, il primo si è rotto un piede ed è per questo che si è presentato con le stampelle. Tutte e due le esterne sono andate molto bene, Sophie fa sapere di essere felice perché si è trovata bene con entrambi. Soprattutto con Matteo ha vissuto speciali momenti, il corteggiatore le ha mostrato un video per farle vedere com’è nella sua quotidianità. Un gesto che la tronista ha apprezzato tanto, Sophie ha poi deciso di non uscire con Antonio.

Al centro dello studio vedremo poi Armando Incarnato, il cavaliere è uscito con Lucrezia ma le cose tra loro non stanno andando benissimo. Il comportamento della Comanducci ha fatto andare su tutte le furie Armando durante la loro esterna.

In puntata il cavaliere spiega cosa gli ha dato fastidio di Lucrezia, Gianni Sperti si scaglia contro Armando, lui però continua a dire che il comportamento della giovane dama è stato irrispettoso. Incarnato ha raccontato che Lucrezia insieme al ragazzo della reception del Selfe Service in cui stavano mangiando è andata al supermercato per comprare il vino.

Si passa poi a Gianluca De Matteis, il tronista mette fine al suo percorso di conoscenza con Marianna. In studio fa sapere che non è scattato nulla di speciale da parte sua. La corteggiatrice dopo le parole di Gianluca lascia la trasmissione.

