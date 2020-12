Chi è Diana Poloni, la compagna di Francesco Renga?

Ecco chi è Diana Poloni, nota per essere la compagna del noto cantante Francesco Renga

Diana Poloni è diventata nota per essere la compagna di Francesco Renga, attualmente impegnato nei panni di giudice a All Together Now.

La Poloni non fa parte del mondo dello spettacolo e della televisione, ha sempre preferito rimanere lontana dal gossip e dai riflettori. Anche i suoi profili social sono privati. Non si sa infatti quasi nulla sulla compagna del noto e amato cantante. Sappiamo però che è una donna di 40 anni, molto nota a Bresca per il suo talento culinario, è infatti una grande e apprezzata chef.

Oltre ad essere una nota chef, Diana Poloni lavora in un’azienda che si occupa di distributori automatici, nelle risorse umane. A quanto pare è anche la proprietaria di alcuni ristoranti a Brescia.

Francesco Renga sta ricoprendo i panni di giudice nella terza edizione di All Together Now, programma condotto da Michelle Hunziker e J-Ax. Stasera andrà in onda su Canale 5 l’ultima puntata, i tantissimi fan del programma non vedono l’ora di scoprire chi sarà il vincitore.

Sara Fonte

