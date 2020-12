Chi è Elaina Coker, la moglie del noto cantante J-Ax?

Ecco chi è Elaina Coker, età, carriera e vita privata della moglie di J-Ax

Elaina Coker è un’ex modella e fotografa, nota soprattutto per essere la moglie di J-Ax, cantante molto amato e apprezzato da molti anni.

La moglie del rapper è nata il 12 novembre 1977 a Miami, in Florida. Ha manifestato la sua passione per la moda sin da quando era molto giovane, per realizzare i suoi sogni si è trasferita in Italia da giovanissima. In passato ha sfilato in molte e importanti passerelle di moda.

La fotografia è una delle sue più grandi passioni, ma non ama postare foto o altro sui social, li usa infatti molto poco.

Per quanto riguarda la sua vita privata, nel 2007 Elaina Coker è convolata a nozze nel 2007. I due si sono conosciuti nel 2001 a Milano durante una cena. Entrambi preferiscono tenere la loro sfera privata lontano dai riflettori, si mostrano infatti pochissimo insieme in pubblico.

Dalla loro meravigliosa storia d’amore è nato un figlio nel 2017, Nicolas. Non è stato facile per loro diventare genitori, in passato la Coker era rimasta incinta ma aveva perso il bambino. Per anni si sono lasciati travolgere dallo sconforto, il rapper ha raccontato le difficoltà affrontate per diventare genitori nel suo brano Tutto sua madre.

Ad oggi J-Ax sta ricoprendo il ruolo di giudice a All Together Now. Stasera andrà in onda l’ultima puntata del programma, chi sarà il vincitore della terza edizione? Non ci resta che attendere la messa in onda della puntata di stasera per scoprirlo.

Sara Fonte

