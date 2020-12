Amber Heard nel cast del prossimo Pirati dei Caraibi? Trattative in corso: come la prenderanno i fan di Johnny Depp?

Amber Heard nel prossimo Pirati dei Caraibi? Girano voci in tal senso. Se la produzione dovesse confermare questa idea, non si sa come la prenderanno i fan della saga e soprattutto cosa faranno i fan di Johnny Depp.

Infatti, la saga dei Pirati dei Caraibi è idealmente legata a Johnny Depp nel ruolo di Jack Sparrow. Disney, però, ha allontanato Depp dal set di Animali Fantastici 3, dove interpretava il ruolo di Grindelwald.

Anche se è stato trovato un sostituto e Johnny Depp sarà lo stesso pagato per intero per il ruolo non recitato, questo ha messo per i fan dell’attore un’ipoteca sulla trilogia.

Quando si è parlato di Amber Heard nel cast di Aquaman 2, i fan hanno fatto una raccolta firme per escluderla dal cast. Ben oltre un milione le persone che hanno firmato per non vederla recitare nel seguito di Aquaman.

Ora, gira voce che la donna potrebbe lavorare nel prossimo film della saga dei pirati e non si sa come reagirà il pubblico.

D’altra parte, anche nella produzione non tutti sono d’accordo. Infatti, seppur con alti e bassi, Jerry Bruckheimer è molto amico di Depp. Quindi, dovrebbe essere contrario ad averla nel cast, anche solo per non avere problemi con Depp o con i suoi fan.

