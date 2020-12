Chi è Mia Ceran, la nota conduttrice di ‘Quelli che il calcio’?

Ecco chi è la famosa conduttrice e giornalista Mia Ceran, conduce su Rai 2 ‘Quelli che il calcio’

Mia Ceran è una nota giornalista e conduttrice sportiva, conduce su Rai 2 Quelli che il Calcio insieme a Luca e Paolo.

Il volto noto della Rai è nata il 15 novembre 1986 a Treviri, nel sud della Germania. Ha ereditato la passione per il giornalismo dalla madre. La Ceran ha vissuto negli Stati Uniti fino a 13 anni, si è poi trasferita con la sua famiglia a Roma, dove ha studiato alla John Cabot University.

Mia Ceran parla cinque lingue, all’età di 18 anni ha iniziato a lavorare per la CNN. La conduttrice è poi approdata a Mediaset, dove ha lavorato per il Tg5, Matrix e Studio Aperto. L’abbiamo vista in passato anche su La7, in trasmissioni L’aria che tira e In onda estate.

Prima di iniziare a condurre insieme al duo comico Luca e Paolo Quelli che il calcio su Rai 2, la conduttrice e giornalista ha lavorato sempre sulla Rai in diversi programmi come Agorà, Millennium e Uno Mattina Estate. Nel 2015 è approdata a Quelli che il calcio nei panni di inviata, il programma era condotto da Nicola Savino e la Gialappa’s. Dopo aver svoto il ruolo di inviata è stata scelta come conduttrice del programma sportivo.

Per quanto riguarda la sua vita privata non si sa molto, la conduttrice e giornalista è sempre stata molto riservata. Preferisce mantenere la sua sfera personale lontana dai riflettori. Sappiamo però che Mia Ceran è impegnata sentimentalmente con il giornalista Malcom Pagani, i due vivono a Roma.

Sara Fonte

