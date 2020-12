GF Vip, Sonia Lorenzini nuova concorrente e litiga subito con Zorzi: “Quanto ti rode che sono qui”

L’ex protagonista di Uomini e Donne è appena entrata della casa del Gf Vip e si è messa a litigare con Zorzi, con il quale c’è della ruggine

Sonia Lorenzini è diventata una nuova concorrente del Grande Fratello Vip 5 e ha subito portato scompiglio nella casa. Dopo aver avuto un confronto con Cristiano Malgioglio, il quale si dice che l’avrebbe cacciata da un suo videoclip come ballerina, ha litigato con Tommaso Zorzi. Tra l’influencer classe 1995 e l’ex tronista pare che non scorra buon sangue ai tempi della fashion week di Milano. In quell’occasione Zorzi aveva notato come la Lorenzini si atteggiasse da star, togliendogli il saluto per poi far finta di non vederlo.

A quanto pare, l’ex partecipante di Riccanza non ha preso molto bene l’entrata della sua “nemica”: “Sei venuta qui a rompere i c****ì!”. La Lorenzini ha ribattuto: “Guarda che sei tu che mi menzioni nelle tue storie ogni due per tre!”. Tommaso ha replicato: “Ogni due per tre addirittura”. L’ex tronista ha aggiunto: “Io non vado avanti grazie a te, quindi placati! Tu dici tanto di me che sono venuta a rompere i co***, ma quello che ha rotto i c** a me se tu perché sennò non ti avrei nemmeno nominato. Hai fatto il conato del vomito davanti alla mia faccia, e quindi, vergognati!” Zorzi si è poi difeso: “Ma io ti ho nominato una volta otto mesi fa. Secondo te ogni persona che nomino otto mesi fa doveva venire qua, facevo un altro programma”. La Lorenzini però ha iniziato ad alzare i toni: “E ti da fastidio, ti rode proprio che sono qua!“.

L’ex tronista ha poi cambiato discorso, dichiarando Tommaso avrebbe fatto un brutto gesto nei confronti di una donna. A quel punto, Zorzi non ha tollerato e ha replicato: “Non girare la frittata, perché se ho fatto un gesto che non mi ricordo, ma che ci sta e ho avuto le mie ragioni per farlo… Sei una rompic**”. La Lorenzini si è difesa dicendo: “Sapessi quanto me l’hai rotto a me il c**”. L’influencer non cede e ha ripetuto: “Ma sei venuta tu qui a rompere! Potevi stare anche a casa!”. La lite però non si è placata e ha continuato fino a tarda notte.

Insomma, qualche telespettatore si è chiesto a cosa si riferisse Sonia quando ha tirato in ballo “il brutto gesto” di Zorzi nei confronti di una donna. La risposta è arrivata da un altro utente Twitter, menzionando un vecchio commento pungente di Zorzi sulla Lorenzini durante un’intervista con Gabriele Parpiglia. A detta del telespettatore, l’atteggiamento della Lorenzini è apparso insensato ed esagerato, poiché la battuta di Zorzi non avrebbe nulla a che vedere con l’offesa grave o con il bullismo.

“Un gesto brutto nei confronti di una donna” a parte l’esagerazione ridicola… chiamatemelo conato, a me sembra più la faccia che fai quando sei affannato e qualcosa ti pesa (in questo caso parlare di lei) BAH RIDICOLA #gfivp #gfivip #gfvip2020 #tommasozorzi https://t.co/Gkmyvk4lXL — emmedierre (@emmedierre_) December 12, 2020

