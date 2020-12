Start-Up dal 13 dicembre su Netflix: trama e cast

In arrivo su Netflix una nuova serie tv orientale. Parliamo di Start-Up, di origine sudcoreana, disponibile dal 13 dicembre 2020. Vediamo qualche anticipazione su trama e cast.

La trama

Siamo a Sandbox, una fittizia cittadina della Corea del Sud dove stanno sorgendo piano piano nuove Start-Up aziendali. Il protagonista è Seo Dal Mi, la quale si ispira al grande Steve Jobs e spera di poter creare in Corea un impero similare. È una ragazza dalle mille risorse, con grande vitalità e pronta a tutto.

Dall’altro lato vediamo Nam Do San, fondatore di Samsan Tech, che sebbene molto intelligente, non riesce a far ingranare gli affari.

Le vite dei due si incrociano. In qualche modo, Nam Do-San diventa il primo amore di Seo Dal-Mi. Si rallegrano a vicenda per l’inizio e la crescita.

Start-Up – Cast

Per ciò che concerne il cast vedremo Bae Suzy, Nam Joo-hyuk, Kim Seon-ho e Kang Han-na.

