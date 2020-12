Ecco chi è Tomaso Trussardi, marito di Michelle Hunziker e amministratore delegato della famosa casa di moda

Nato a Bergamo il 6 aprile 1983, Tommaso Trussardi è un imprenditore e amministratore delegato della nota casa di moda Trussardi, fondata nel 1911. Inizialmente, nata come laboratorio per la creazione guanti e pelli, è diventata grazie al padre Nicola in una delle aziende di moda più importanti sul territorio italiano. In passato Tomaso è stato giudice del talent Progect Runaway italia, è stato poi guidato nello spot del profumo da uomo My Land e ha diretto la rivista Motori, inserto di Libero.

Nella vita privata, Tomaso è molto schivo e riservato, ma le sue relazioni più conosciute sono state quelle con l’ex schedina di Quelli che il calcio, Lucia Fabiani. Ha inoltre avuto dei flirt con la conduttrice e modella Alessia Ventura e l’ex tronista di Uomini e donne Anna Munafò. Nel 2014 ha sposato la showgirl e conduttrice Michelle Hunziker, conosciuta grazie a Vittorio Feltri. La coppia ha due figlie, Sole, nata nel 2013 e Celeste nel 2015. Attualmente, vivono in una lussuosa villa a Bergamo.

