Ecco chi è Kam Cahayadi, in arte Eki, vincitore di All Together Now 2020, talent show andato in onda su Canale 5

Sabato 12 dicembre 2020, si è conclusa la terza edizione di All Together Now-La musica è cambiata, che ha visto vincitore l’indonesiano Kam Cahayadi, in arte Eki. Quest’ultimo ha battuto Dalila, arrivata seconda e il terzo classificato Savio Vurchio.

Nato a Giacarta nel 1987, Eki ha trascorso la sua infanzia assieme a suo fratello e alle sue quattro sorelle. Dopo la prematura scomparsa di sua madre, suo padre cadde in depressione e sua sorella iniziò a lavorare precocemente per mantenere la famiglia. Eki ha sempre avuto una forte passione per il canto, grazie alla quale ha sempre contato. Si è poi trasferito in Italia, precisamente a Milano con Anna, la donna che le fa battere il cuore incontrata in Indonesia.

Attualmente, lavora come artista di strada, esibendosi spesso davanti al Duomo e riscuotendo un notevole successo tra i passanti. In passato ha provato a farsi conoscere tramite il suo canale YouTube, sul quale ha pubblicato diverse cover, tra cui Halleluja di Cohen, Perfect di Ed Sheeran, Tappeto di Fragole dei Modà e non solo.

L’artista ha esordito nella terza All Together Now, presentandosi con la cover di Treasure di Bruno Mars. I giudici Francesco Renga, J-Ax Anna Tatangelo e Rita Pavone sono rimasti piuttosto colpiti dal suo talento e dalle sue performance magistrali. Eki inoltre è stato il primo concorrente dell’edizione del talent che si è aggiudicato sempre 100 punti (massimo punteggio) dai cento componenti del Muro. E’ anche un ottimo ballerino come ha dimostrato nelle sue interpretazioni di alcuni brani di Michael Jackson.

