Oroscopo di Paolo Fox dal 14 al 20 dicembre: previsioni della settimana

Attendiamo trepidamente questa settimana di dicembre, in quanto rappresenta l’ultima prima di Natale. Cosa avranno in serbo le stelle? Lo scopriamo con l’oroscopo di Paolo Fox.

Ariete

Massimo dei voti per i nati sotto questo segno, i quali vedranno un cielo favorevole. Venere semplifica le situazioni amorose, a partire da martedì. Avrai energia da vendere, e questo potrebbe servirti in un incontro con una persona generosa.

Nel lavoro ottime notizie, basta darsi da fare. A seconda di come ti comporti le cose andranno sempre più crescendo.

Toro

Non molto bene per i Toro. Forse perché escono da un periodo molto difficile, e ora sono alla ricerca di leggerezza. Se avevi allontanato qualcuno, ti pentirai della cosa e cercherai un nuovo approccio, anche se devj pazientare ancora un pò.

Per il lavoro ti devi preparare ad un anno di domande: c’è chi ha lavorato meno o che ha un progetto in mente che non è ancora in fase di decollo.

Gemelli

Sarai un po’ agitato in questa settimana: sei molto intransigente, ma sarebbe meglio vivere alla giornata senza pretendere troppo. Molti dubbi e contraddizioni nelle storie nate da poco. Cerca di non compromettenti con persone che sono già legate a qualcuno.

Nel lavoro sei molto preso, pensa positivo, ma non prendere decisioni guidate dalla fretta.

Cancro

Molto bene il segno del Cancro, dal momento che Giove e Saturno non sono più contrari. Sono in arrivo nuovi incontri e momenti assai propizi

Il tuo pallino è l’amore e sicuramente avrai voglia di concederti delle emozioni. Ma non dimenticare il lavoro, anche perché ci sono successi in arrivo e Saturno non è più contrario!

Leone

Cinque stelle per il Leone. Sta per iniziare un periodo per te di cambiamenti e non riesci a pensare all’amore. Ma le stelle non ti abbandonano e stanno per favorire anche le tue relazioni sentimentali, basta cogliere il momento e approffitarne.

Nel lavoro, invece, è un periodo in cui il tuo ruolo sembra essere messo in discussione!

Vergine

Tre stelle per il segno della Vergine. La diffidenza è dietro l’angolo, dal momento che hai capito c’èqualcosa che non va con la persona che stai conoscendo. Per amare tu hai bisogno di certezze, ma ora purtroppo non ci sono.

Nel lavoro invece, concediti un momento di riflessione senza perdere la calma. Ricorda di farti avanti solo se è necessario. Rimanda le discussioni dopo mercoledì.

Bilancia

Quattro stelle per i nati sotto il segno della Bilancia. Nella sfera sentimentale qualcosa inizia a muoversi a tuo favore. Giovedì Saturno non ti resterà più contro, quindi ogni rapporto avrà un risvolto più positivo. Cerca di non rivangare sempre il passato, anzi prova a credere sempre di più nell’amore.

Sul lavoro, la situazione è tranquilla: quello che nasce ora e agli inizi del prossimo anno sarà di vitale importanza.

Scorpione

Tre stelle per il segno dello Scorpione. Le relazioni nate da poco stanno per entrare in un periodo di forte dubbio, forse a causa della troppa esigenza di chi ha bisogno di certezze.

cerca di spazzare via la tristezza, altrimenti rischi di perdere anche l’ambizione sul posto di lavoro. Piuttosto, cerca di evitare le polemiche e fai attenzione alle giornate di giovedì e venerdì perché potrebbero essere faticose.

Sagittario

Quattro stelle per il segno del Sagittario. Venere da lunedì ti appoggerà in tutto quindi dichiarati alla persona che ti piace. Non stare sul chi va là ma concediti il piacere dell’amore, anche perché sarai favorito negli incontri e nella passione.

Nel lavoro pondera bene i nuovi affari e le nuove opportunità. Sei molto forte e presto potrebbe arrivare una novità allettante.

Capricorno

Quattro stelle per i nati sotto il segno del Capricorno. La Luna ti bacia e ti porta delle buone notizie per l’amore. I single saranno favoriti nel dichiararsi alla persona che gli piace. Le amicizie che nascono in questo periodo valgono tanto!

Nel lavoro vale la massima latina carpe diem. Non tirarti indietro e ricorda che i meglio deve ancora arrivare!

Acquario

Periodo top per l’Acquario e per la sua situazione amorosa. Siamo in un periodo in cui non mancheranno i cambiamenti, è importante farsi avanti e dire ciò che si pensa a qualcuno,

Sul lavoro stanno per sbloccarsi quei progetti fermi da tempo. Lo stress però sta aumentando, è bene concedersi qualche giorno di riposo e totale relax!

Pesci

Tre stelle per i nati sotto il segno dei Pesci. Stai riflettendo molto soprattutto sulla tua vita amorosa. Fai attenzione alle parole che possono ferire e cerca di mantenere la calma.

Nel lavoro stanno per arrivare buone occasioni anche se non c’è nulla di certo. Anche se è presto fai già progetti per la prossima estate e sei più carico che mai.

