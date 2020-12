Sonia Lorenzini parla della rottura con Federico: “Un ti amo che non è mai arrivato”

Sonia Lorenzini al Grande Fratello Vip parla della rottura con Federico Piccinato, ecco perché la loro storia d’amore è finita

Ad attirare l’attenzione del gossip e dei telespettatori nelle ultime ore Sonia Lorenzini, concorrente della quinta edizione del Grande Fratello Vip, reality show condotto da Alfonso Signorini su Canale 5.

La Lorenzini, divenuta nota anni fa per aver partecipato al Trono Classico di Uomini e Donne, è entrata nella casa più spiata d’Italia venerdì sera e ha fatto subito parlare di sé. Nella casa ha avuto un confronto-scontro con Tommaso Zorzi per alcuni dissapori del passato. Ieri si è invece lasciata sfuggire alcuni dettagli sulla fine della sua storia d’amore con Federico Piccinato.

I due sembravano più innamorati e felici che mai, la loro improvvisa rottura aveva infatti spiazzato i fan. Nessuno dei due aveva però rivelato i motivi che li avevano spinti a lasciarsi. Perché è finita la loro storia d’amore? Durante una chiacchierata con Maria Teresa Ruta, Sonia Lorenzini ha fatto sapere di essere single da mesi dopo la rottura con Federico, la loro relazione è finita dopo due anni e mezzo.

La Lorenzini ha confessato che ci credeva davvero nel loro rapporto, tante piccole cose hanno però rovinato la loro relazione. Alla Ruta ha spiegato: “C’erano tanti problemi di fondo. Un ‘ti amo’ che non è mai arrivato. No, non me lo ha mai detto. Per due anni e mezzo ho pensato che non fosse importante. Ho pensato che se non arrivavano quelle due parole perché una persona fa fatica a dirlo per questioni personali non è un problema. Invece poi ho capito che era importante”.

Sonia Lorenzini ha poi svelato che non voleva mettere fine alla sua storia d’amore con Federico Piccinato, voleva dare solo una scossa alla loro relazione ma le cose sono andate in modo diverso.

La gieffina ha lasciato intendere che è stato l’ex fidanzato a mettere fine alla loro storia d’amore. A detta sua non c’è stato un motivo vero che li ha spinti a lasciarsi, sono state tante piccole cose a farli allontanare. Ha infatti concluso dicendo: “Non è che ci fossero dei motivi reali per la fine della storia”.

Sara Fonte

