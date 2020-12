Space Force batte tutti! Le forze armate in lotta su COD: Cold War

La competizione denominata Call of Duty: Black Ops Cold War ha visto la US Space Force battere la Royal Navy, l’Esercito Britannico, il Corpo dei Marines degli Stati Uniti, la Marina e l’Aeronautica Militare degli Stati Uniti.

Otto squadre militari del Regno Unito e degli Stati Uniti si sono sfidate testa a testa nel torneo di Call of Duty: Black Ops Cold War per beneficenza.

La finale ha visto la Space Force essere incoronata come squadra vincente dopo aver sconfitto la Royal Air Force e altri soldati.

La Royal Navy e l’esercito britannico hanno partecipato anche al Call of Duty Endowment (CODE) di venerdì scorso per raccogliere fondi per la beneficenza dei veterani.

Ogni squadra era composta da quattro membri ed è stata allenata da professionisti della Call of Duty League, secondo quanto riferito.

Al terzo posto è arrivato l’esercito britannico, seguito dall’esercito americano e dalla Royal Navy.

Un fatto curioso è che la US Space Force è stata fondata solo l’anno scorso.

Dan Goldenberg, direttore esecutivo di CODE, ha detto: “La Space Force non ha nemmeno un anno di vita, quindi questa potrebbe essere stata la loro prima vittoria in qualcosa di competitivo rispetto a qualsiasi altro servizio.

“Quindi è un ottimo modo per iniziare la loro storia di successo”.

CODE, è un’organizzazione no-profit lanciata da Activision Blizzard e il ricavato sarà destinato ad aiutare i veterani a trovare lavoro.

