Alessia Marcuzzi esplosiva: il suo topless infiamma il web

Alessia Marcuzzi può essere considerata a tutti gli effetti una di quelle bellezze evergreen, ovvero che non passeranno mai. La conduttrice sta vivendo un periodo di rivalsa dopo un momento complicato, a livello professionale. La bellissima presentatrice ha deciso di riprendere tutto, come ad esempio il suo immancabile umorismo sui social. La ex di Simone Inzaghi si è fatta riprendere in mare, mezza nuda, mentre balla sulle note di ‘On the floor, pezzo di Jennifer Lopez.

Alessia Marcuzzi in topless

Nei video in questione, Alessia Marcuzzi è sempre di spalle, quindi tutto è sempre stato ben coperto, ma che fosse in topless era evidente e infatti i commenti non sono mancati. Al momento si trova in vacanza in Sicilia, a Pachino, in provincia di Ragusa e si è concessa anche una liberatoria tintarella di luna.

La conduttrice si è letteralmente lasciata trasportare dal ritmo della musica e del mare e ha ballato in completa libertà al chiaro di luna. La presentatrice si è fatta riprendere da qualcuno. In seguito la showgirl deciso di condividere il momento sul suo account ufficiale Instagram, scrivendo: ‘Primo bagno a mezzanotte’, descrivendo alla perfezione il senso di libertà che ha provato, come si può notare dalla foto di seguito.

Il ritorno di Alessia in televisione

Dopo 25 anni di carriera tra Canale 5 e Italia 1, Alessia Marcuzzi approderà su Rai 2 con un nuovo programma, ‘Boomerissima‘, in onda dal 22 novembre ogni martedì in prima serata. Il programma giocherà sulle differenti generazioni raccontando i personaggi, la musica, i programmi tv, i film, gli spot, ma anche gli oggetti, le mode e i fatti di cronaca degli anni 70′, 80′, 90’ e 2000 e li mette a confronto con il presente.

Vuoi rimanere aggiornato su tutte le ultime news?

Seguici anche su Instagram cliccando qui, su Facebook cliccando qui e su Google News cliccando qui