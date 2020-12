Anticipazioni Un posto al sole dal 14 al 18 dicembre 2020: continua il piano di Roberto contro Marina

Le anticipazioni di “Un posto al sole” dal 14 al 18 dicembre 2020.

Nella puntata di lunedì 14 dicembre 2020, Patrizio cerca un confronto chiarificatore con Rossella. Niko prova a recuperare il rapporto con Jimmy. Mariella informa Guido di una bella novità, ma l’uomo non la accoglie con entusiasmo, così come non accoglierà con entusiasmo la visita di Sasà in versione “baby- sitter disperato”.

Nella puntata di martedì 15 dicembre 2020, Marina cerca l’aiuto di Roberto, inconsapevole di essere finita nella sua trappola. Alberto riceve un’amara sorpresa da Barbara e cerca di rimediare. Rossella, dopo quanto successo, ha in serbo una punizione crudele per Vittorio e Patrizio. Niko ha difficoltà a recuperare il rapporto con Jimmy. Il bambino, intanto, con l’aiuto di Bianca, ha in mente un piano per passare il Natale insieme alla Terrazza.

Nella puntata di mercoledì 16 dicembre 2020, avvalendosi dell’aiuto di una sua vecchia amica, Roberto continua a tramare nell’ombra. Fabrizio propone a Marina un modo per salvare i Cantieri che potrebbe contrariarla. Scosso dalla vista di Susanna, Niko riflette sulla fine della loro storia d’amore. La divertente punizione escogitata da Rossella per vendicarsi di Patrizio e Vittorio, finirà per ritorcersi contro di lei.

Nella puntata di giovedì 17 dicembre 2020, Marina è sempre più in crisi, a causa della situazione dei Cantieri e dell’ennesima provocazione di Alberto. La donna è sempre più lontana da Fabrizio. Un inaspettato incontro al Vulcano spinge Silvia a riflettere sulle sue recenti azioni. Cotugno continua a soffrire per Bice, nel frattempo Guido cerca di capire chi possa aver spedito la lettera anonima a Massaro.

Nella puntata di venerdì 18 dicembre 2020, Roberto compie l’ultima mossa ai danni di Marina, ma deve stare attento a non farsi scoprire. Niko riceve una notizia inaspettata da Ugo. Sicuri di aver individuato l’autore della lettera anonima, Guido e Cerruti pretendono delle risposte.

Maria Rita Gagliardi

