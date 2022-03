Quanto guadagna Mara Venier? Cachet per Domenica In e non solo

Mara Venier è senza dubbio una delle conduttrici più amate dai telespettatori italiani. Regina incontrastata di Domenica In, che è riuscita a riportare ai fasti di un tempo dopo diversi anni di calo, Mara Venier è una presenza costante in tv ed è apprezzatissima anche dai più giovani, che ammirano la sua vivacità e il suo entusiasmo sempre molto travolgente.

Chiaramente, non è raro che ci si ponga la domanda sugli effettivi guadagni di Mara Venier. Dati gli incredibili ascolti di Domenica In e l’affetto di cui può godere la popolare conduttrice (anche sui social) è facile immaginare che si tratti di cifre molto alte. Ma allora quanto guadagna “zia Mara”?

Per quanto riguarda Domenica In – seguitissima la puntata post Sanremo, con oltre 5 milioni di telespettatori e il 30% di share – non ci sono dettagli certi sulla cifra percepita da Mara Venier, anche se l’importo è trapelato più volte sul web in questi ultimi tempi. Stando ai “rumors”, quindi, la Venier riceverebbe un cachet tra i 500.000 e i 600.000 euro all’anno per condurre Domenica In.

Ma i guadagni, per la veneziana, non finiscono qui. Mara Venier è spesso ospite in molte altre trasmissioni televisive, che le garantiscono altre importanti entrate. In più, zia Mara è talvolta madrina di eventi di rilievo. Il tutto senza dimenticare le esperienze come opinionista in programmi come L’Isola dei Famosi e Tu sì que Vales, che le hanno certamente fruttato guadagni considerevoli.

Vuoi rimanere aggiornato su tutte le ultime news?

Seguici anche su Instagram cliccando qui, su Facebook cliccando qui e su Google News cliccando qui