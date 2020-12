Anticipazioni Una Vita dal 14 al 18 dicembre 2020: Andrade intrappolato da Mauro e Felipe

Le anticipazioni di “Una vita” dal 14 al 18 dicembre 2020.

Nella puntata di lunedì 14 dicembre 2020, Servante regala a Fabiana delle nuove peinatas, ma la donna, trovandole troppo vezzose per una locandiera, non riesce ad indossarle.

Nella puntata di martedì 15 dicembre 2020, Lolita e Carmen raggiungono un accordo di convivenza, dividendosi le faccende di casa. Trovato l’accordo, sono Ramon e Antonito, che tanto si sono prodigati per far riappacificare le due mogli, a non andare d’accordo.

Nella puntata di mercoledì 16 dicembre 2020, Felicia sospetta che Emilio non sia realmente andato a Barcellona. Mauro e Felipe sono stati convocati da Cesare Andrade, pericoloso trafficante di donne.

Nella puntata di giovedì 17 dicembre 2020, Emilio continua le ricerche per incastrare Ledesma, mentre Josè, disposto ad aiutarlo, cerca di farselo amico, ma il carattere scontroso dell’uomo non facilità il compito del Dominguez.

Nella puntata di venerdì 18 dicembre 2020, con l’inganno, Felipe e Mauro riescono a convincere Andrade che accetta la richiesta dell’ex commissario di vendergli delle donne di colore, confessando così il suo coinvolgimento nella tratta di schiave.

Maria Rita Gagliardi

