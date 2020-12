“Blue jeans” nuovo singolo di Franco126 e i ponti di Roma e Milano si illuminano

Franco126 ha pubblicato il suo nuovo singolo, “Blue jeans”, con Calcutta. Il nuovo brano ha sorpreso gli abitanti di Roma e Milano illuminando ponti della capitale e i Navigli.

Le frasi della canzone, presentata dal cantautore e rapper stanno conquistando i fan. “Forse era un po’ meglio prima, ero un po’ meglio anch’io“. “E questa pioggia si stancherà e il tempo corre sui fili del tram“.

Queste sono alcune delle frasi luminose che annunciano la nuova canzone di nuovo singolo. Il brano presto potranno ascoltarlo tutti.

Franco126, dal duo con Carl Brave all’album da solista



Franco126, nome d’arte di Federico Bertollini (nato nel ’92), esordisce nel gruppo 126 CXXVI, in seguito Lovegang. Nell’anno 2017 la collabora con Carl Brave.

Con lui forma il duo Carl Brave x Franco126. L’anno successivo, oltre a varie collaborazioni, eccolo solista. Pubblica nel 2019 Stanza Singola, di recente album di platino.

La nuova canzone di Franco126 attira i fan. Le frasi escogitate dal cantante e dall’etichetta Bomba Dischi incuriosiscono e attirano i fan.



Il cantautore ha riempito Roma e Milano, nei giorni scorsi, con insegne luminose riportanti le frasi della canzone





ROMA – “Forse era un po’ meglio prima, ero un po’ meglio anch’io”, “e questa pioggia si stancherà e il tempo corre sui fili del tram”, “io avevo addosso gli stessi blue jeans / e tu avevi in bocca le stesse bugie”.

È con alcune installazioni luminose apparse a Roma e Milano riportanti le frasi di una canzone che Franco126 ha scelto di annunciare l’arrivo di un suo nuovo singolo. Si tratta di “Blue Jeans”, brano che lo vede collaborare con Calcutta. Alla produzione Ceri e alle chitarre Giorgio Poi.

Nei pressi di alcuni ponti della Capitale (Ponte Sisto, Ponte della Musica e Ponte Milvio) e in altre zone della città lombarda (via Casale, via Corsico Alzaia, Naviglio Grande, via Vigevano e viale Gorizia), nei giorni scorsi, erano apparse delle insegne impossibili da non notare: parti del testo che stanotte uscirà per Bomba Dischi su tutte le piattaforme.

Il cantautore è assente discograficamente dal 2019, anno in cui ha pubblicato il suo primo album da solista, “Stanza singola”. Un debutto che l’ha lanciato nella scena dopo il lungo sodalizio con Carl Brave.

