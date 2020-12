Elisa Isoardi porta a Serena Bortone a “Oggi è un altro giorno” sua madre, confessando il suo passato

Elisa Isoardi ha fatto una bella sorpresa a Serena Bortone, nel salotto su Rai Uno di Oggi è un altro giorno. Ha portato sua madre.

Le due donne hanno potuto così confessare i retroscena di Elisa, prima che diventasse famosa.

Elisa Isoardi, la madre: “Lei a 14 anni era già così”

Elisa Isoardi ha voluto anche raccontare come l’ha sempre vista la madre. La donna ha fatto tantissimi sacrifici per lei ed era molto dura nell’educazione.

Non mi ha mai detto che sono bella, mi diceva che ero particolare perché non crederci è giusto, si punta su altre cose. Noi non ci fermiamo sui convenevoli del genere, siamo molto più pratiche Elisa Isoardi sulla madre

Non ho fatto tanti sacrifici, non li considero sacrifici. Io ho creduto molto in lei, in quello che voleva fare e le sono andata dietro. L’ho fatto con il cuore e non li considero come sacrifici Mamma Irma

Il confronto è stato molto carino dalla Bortone. La Isoardi ha parlato anche dell’esperienza appena conclusa di Ballando con le stelle.

Poi, ha parlato di una nuova edizione di un programma che vorrebbe fare per la Rai, Check Up. Purtroppo, però, sembra che al momento e a Gennaio 2021 la cosa non ci sarebbe nei palinsesti Rai.

