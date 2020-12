Chi è Martina Sambucini, vincitrice di Miss Italia 2020?

Ecco chi è la bellissima Martina Sambucini, nominata Miss Italia 2020

Diciannove anni di Frascati, in provincia di Roma, Martina Sambucini è Miss Italia 2020, edizione condotta da Alessandro Greco. Capelli castani, occhi verdi e un fisico statuario di 177 cm, ha regalato la corona alla citta eterna dopo 27 anni di mancata vittoria. Secondo posto per la romana Alice Scolletta e terzo posto per la ligure Alice Leone.

Dopo il diploma di liceo linguistico, ha deciso di proseguire gli studi specializzandosi in psicologia della comunicazione e marketing, ma non esclude di aspirare al mondo della moda. Tra le sue passioni c’è la cucina e gli animali e la natura. Non ama praticare sport.

La ragazza ha dichiarato di essersi iscritta al concorso di bellezza per vincere le sue insicurezze e la sua timidezza. Spinta da suoi amici, è riuscita ad avere coraggio per vivere quest’esperienza, che rifarebbe tante altre volte poichè ha conosciuto tante persone a cui è rimasta legata in un ambiente pieno di positività.

La finale del concorso si è tenuta per la prima volta a Roma, senza pubblico per le restrizioni anti-Covid. L’evento era visibile in diretta streaming sui canali social di Miss Italia.

