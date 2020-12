Braven – Il coraggioso, trama e curiosità sull’action-thriller del 2018

Braven – Il coraggioso è il film che andrà in onda stasera, alle ore 21.20 su Italia Uno.

La pellicola del 2018 vede come protagonista Jason Momoa (noto anche per Aquaman). Eccp tutte le curiosità su questo film.

Braven – il coraggioso: trama, trailer, cast e curiosità

Braven – Il Coraggioso è una pellicola del 2018. Il film è di produzione canadese, con la regia di Lin Oeding.

Nel film, Momoa interpreta il ruolo di un boscaiolo. Mentre sono in un bar, il padre, affetto da demenza senile, si fa coinvolgere in una rissa. L’uomo decide così di dedicarsi alla sua famiglia e lasciar perdere i boschi per un weekend.

Purtroppo, però, lungo la strada c’è stato un incidente. Il camion coinvolto trasportava un carico di cocaina. I trafficanti sono convinti che la famiglia di Momoa abbia a che fare con la droga sparita e ne segue una caccia all’uomo, dove il boscaiolo dovrà proteggere la sua famiglia.

Il cast è composto da:

Jason Momoa: Joe Braven.

Stephen Lang: Linden Braven.

Garret Dillahunt: Kassen.

Jill Wagner: Stephanie.

Sasha Rossof: Charlotte Braven.

Brendan Fletcher: Weston.

Sala Baker: Gentry.

Zahn McClarnon: Hallett.

Steve O’Connell: Sceriffo Cal Osser.

Alcune curiosità sul film: anche Jason Momoa ha partecipato alla produzione della pellicola. Le riprese si sono svolte a Terranova, in Canada, nel 2015.

Steven Lang e Jason Momoa avevano già recitato insieme in un film del 2011, basato sulla vecchia pellicola di Conan Il Barbaro.

