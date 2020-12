Brocarde scioccata: un fan ha fatto realizzare una terrificante sex doll con le sue sembianze. Dura la replica della cantante

Brocarde ha ricevuto un’immagine sconvolgente da un fan. L’uomo ha fatto realizzare una sex doll con le sembianze dell’artista.

In più, ha dichiarato candidamente di fare sesso con la bambola pensando a lei. Per la cantante britannica, non è la prima volta che riceve commenti sui social “fin troppo lusinghieri” sul suo aspetto.

Questa volta, però, la donna si è spaventata, perché ha visto la foto della bambola ed è rimasta sconvolta.

In più, l’uomo ha vestito la bambola con un vestito nero della linea di moda che fa sempre riferimento alla cantante.

Mi ha detto che aveva comprato uno degli abiti che avevo progettato per vestirla. È stato terrificante. Ero così scioccata e disturbata nel vedere la foto della bambola, mi ha fatto sentire fisicamente male. Brocarde

Così ha spiegato la cantante inglese ai suoi 137 mila followers. Non è la prima delle richieste strane che riceve la donna.

Infatti, c’è chi ha chiesto se poteva rapirla e chi le chiede una ciocca di capelli o una registrazione della sua voce per ricordo.

La donna ha deciso di bloccare chiunque abbia richieste strane, come è successo per l’uomo con la sex doll. La ragazza rivela che per lei è difficile avere una vita privata, perché quando le piace qualcuno, il ragazzo le chiede sempre qualcosa di strano.

