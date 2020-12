Ecco chi è Leni Klun, la figlia di Heidi Klun e Flavio Briatore

Helene Boshoven Samuel, vero nome di Leni Klum, è la figlia di Flavio Briatore e Heidi Klum.

La primogenita del noto imprenditore è nata a New York il 4 maggio del 2004. Dopo la fine della storia d’amore tra i sue genitori, la giovane 16enne ha sempre considerato l’ormai ex compagno della madre, Seal, suo padre. È stato lui a crescerla, dal 2005 al 2015, l’ha anche adottata nel 2008 per farla diventare davvero sua figlia anche dal punto di vista legale. Briatore diede il suo consenso, pensava fosse giusto che vivesse in una vera famiglia. I due continuano però ad avere un bel rapporto, l’imprenditore ha un ottimo rapporto anche con l’ex e Seal.

Non si sa molto su Leni Klum, la ragazza è ancora molto giovane. Sono in molti a notare che somigli in modo incredibile alla madre, da lei ha sicuramente ereditato la sua bellezza.

Nei giorni scorsi la 16enne ha fatto il suo debutto nel mondo della moda insieme alla madre sulla copertina di Vogue, sull’edizione tedesca della nota rivista nel numero che uscirà a gennaio.

Leni Klun ha postato in anteprima la foto della copertina di Vogue sul suo profilo Instagram. Nella didascalia dello scatto ha scritto: “Così eccitata per la mia prima copertina!! Mi sono divertita così tanto sul set con Vogue Germany non potevo sognare un inizio migliore!! Grazie per essere al mio fianco Heidi Klum”.

Sara Fonte

