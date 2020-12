Cotto e Mangiato ricetta del 14 dicembre 2020: parmigiana di zucca

Prima ricetta della settimana, a base di zucca. A Cotto e Mangiato si aizzano i fornelli per la parmigiana di zucca.

La ricetta

Per la ricetta avrai bisogno di:

Zucca

1 aglio

Mezza cipolla

Taleggio

Formaggio grattugiato

500 grammi di passata di pomodoro

Procedimento

Tagliare la zucca a fette e mettere in una teglia con carta alluminio. Cuocere in forno a 220 gradi per qualche minuto. Intanto preparare il sugo: soffriggere olio aglio e cipolla insieme, aggiungere il pomodoro salare e lasciar cuocere quindici minuti. Quando zucca e pomodoro saranno pronti prendere una pirofila e alternare strato di sugo, zucca, taleggio e formaggio grattugiato. Una volta completata la pirofila cuocere in forno a 180 gradi per una ventina di minuti.

