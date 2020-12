Claws 4, dal 14 dicembre su Netflix, trama e cast

Claws è arrivata alla sua ultima stagione. In onda dal 14 dicembre vediamone insieme qualche anticipazione su trama e cast.

Dove eravamo rimasti

Abbiamo lasciato Desna nella terza stagione in una situazione precaria: troppa violenza le provoca un malessere interno. In più il suo casinò viene incendiato da Ann, che v7ole vendicare la morte della sua Arlene.

La trama

Desna Simms ha sempre bisogno di incentivare le entrate del suo salone per manicure, il Nail Artisan di Manatee County. Per tale ragione decide di cominciare a riciclare denaro per una clinica del dolore. Con l’ausilio delle sue dipendenti, è costretta a scontrarsi con un mondo sporco tipicamente maschile in cui vigono le regole del crimine organizzato, dove vuole farsi strada per ottenere soldi e rispetto.

Tra un omicidio e una manicure,non manca occasione di affrontare tematiche sociali come quelle di razza, classe, genere e orientamento sessuale.

Il cast: attori e personaggi

Un cast quasi tutto al femminile è ancora così composto:



Desna impersonata da Niecy Nash

Polly impersonata da Carrie Preston,

Ann impersonata da Judy Reyes,

Jennifer impersonata da Jenn Lyon

Virginia impersonata da Karrueche Tran

Jack Kesy nel ruolo di Roller,

Kevin Rankin nel ruolo di Bryce

Harold Perrineau nel ruolo di Dean

Dean Norris nel ruolo di Clay, “Uncle Daddy”.

