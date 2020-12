Moonbase 8 dal 14 dicembre su Sky Atlantic: trama e cast

Su Sky Atlantic e Now Tv sta per andare in onda una nuova serie. Si tratta di Moonbase 8, di cui scopriremo di seguito trama e cast.

La trama

La trama della serie narra le vicende di tre astronauti che sognano di andare in spedizione sulla Luna. I tre sono originari del Winslow, in Arizona, e lavorano in una struttura della NASA, impegnandosi tenacemente ogni giorno nella speranza qualificarsi per la loro prima missione lunare.

Sebbene molto ligi al dovere, alcune situazioni inattese portano i tre amici/astronauti a mettere in dubbio la loro sanità mentale. Quasi costretti a fidarsi gli uni degli altri si domandano se davvero la loro vocazione sia viaggiare nello spazio.

Cast, attori e personaggi

I primi a recitare nella serie sono i tre creatori della stessa, ovvero Fred Armisen nel ruolo di Skip, Tim Heidecker è Rook e John C. Reilly nei panni di Cap. Vedremo poi:

Joe Abraham è il Pastore Nadler

Joshua Davis è Wally

Caden Dragomer è Caden Sloan

Amanda Maddox è Sue Sloan

Adalei Mostellar è Caleb Sloan

Diandra Lyle è Alisha

Vuoi rimanere aggiornato su tutte le ultime news? Seguici anche su Instagram cliccando qui e su Google News cliccando qui