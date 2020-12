Live, Magli replica alle accuse della Gregoraci: “Mi vendevo per 2 euro? Assurdo”

Ospite a Live- non è la d’Urso, Mino Magli ha smentito alle dichiarazioni di Elisabetta Gregoraci nei suoi confronti al GF Vip 5

Domenica 14 dicembre a Live-Non è la d’Urso, Mino Magli ha replicato alle dichiarazioni di Elisabetta Gregoraci una volta uscita dal GF Vip 5. Stando alle parole della showgirl calabrese, lui sarebbe andato sotto casa sua ad offrire delle pizze per poi chiamare i fotografi o che avrebbe fatto di tutto per guadagnarsi 2 euro.

“Ha detto delle cose molto brutte su di te” ha esordito Barbara D’Urso, riguardo le dichiarazioni dell’ex gieffina su Mino. “Assurdo, io che mi sono venduto per 2 euro!” ha esclamato Mino, smentendo le dichiarazioni della soubrette. L’ospite ha poi spiegato che non era assolutamente un amico della famiglia della Gregoraci, ma era il suo fidanzato: “Prima diceva che ero il fidanzato della cugina, poi amico di famiglia, sono due cose diverse”. Infine, ha affermato che vorrebbe soltanto un confronto con la conduttrice di Battiti Live: “Vorrei che lei raccontasse tutta la verità”.

A quel punto, però, è intervenuto Costantino Della Gherardesca che ha espresso la sua dicendo che Magli è piuttosto ossessionato da Elisabetta, quasi da diventare uno stalker. Il conduttore e opinionista ha però spiegato di non voler prendere le difese della Gregoraci, sostenendo che molte donne non si sentono rappresentate da lei. Insomma, parole che suonano come una vera e propria stoccata nei confronti della presentatrice, che ha scelto di non parlare più di Mino Magli e né di chiarire con lui.

