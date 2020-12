Tiny Pretty Things dal 14 dicembre su Netflix: anticipazioni trama e cast

In arrivo dal 14 dicembre una nuova serie TV dal titolo Tiny Pretty Things, tratta da romanzo di Sona Charaipotra e Dhonielle Clayton. Vediamo insieme anticipazioni trama e cast.



La trama

La storia si incentra su dei giovani ragazzi che sperano di divenire dei grandi ballerini, anche se per farlo devono lasciare la propria casa. Entrano infatti a far parte della Chicago la Archer School of Ballet, ovvero la sola prestigiosa scuola di danza che forma i giovani ballerini per la famosa compagnia della citta: il City Works Ballet. Senza far eccezione di ceto o di classe, la scuola accoglie tutti gli studeti, i quali tra loro hanno una sola cosa in comune:l’amore per la danza.

Il Cast, attori e personaggi

Nel cast della serie TV di Netflix Tiny Pretty Things vedremo:



Lauren Holly nel ruolo di Monique, un’ex ballerina ora direttrice della Archer School

Kylie Jefferson è Neveah

Casimere Jollette è Bette

Daniela Norman è June

Brennan Clost è Shane

Michael Hsu Rosen è Nabil

Damon J. Gillespie è Caleb

Bayardo De Murguia è Ramon

Barton Cowperthwaite è Oren

Tory Trowbridge è Delia

Jess Salgueiro è Isabel

Al cast si è poi aggiunta Anna Maiche nel ruolo del narratore

