Lo Schiaccianoci, in onda su RAI 5 edizione del 1978

Lo Schiaccianoci è un’opera che si commenta da sola, in grado di soddisfare l’animo di chi ama certe trasposizioni. La RAI, o meglio RAI 5, ha deciso di mandare in onda una versione un po’ datata, ma che ha fatto sempre la differenza.

Qualche info su questa versione

La sola cosa che ricordiamo è che andò in scena per la prima volta al Teatro Nuovo di Spoleto. Lo schiaccianoci di Cajkovskij viene riproposto in quella versione scenica e coreografica di Joseph Lazzini che si conquistò l’applauso di tutti nel 1978.

Il cast

Della troupe facevano parte Annie Savouret Jean-Pierre Laporte Estela Erman Attilas Silvester. Pas a deux Ekaterina Maximova Vladimir Vassiliev. Sul podio il M° Jean Doussard. Regia tv di Lino Procacci

