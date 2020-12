Live, testimonianza di Kristina sulle feste di Genovese: “Tante ragazze molto giovani e belle, nessun uomo”

Intervistata a Live, Kristina ha raccontato alcuni retroscena choc sui festini di Alberto Genovese, tra cui quella di Terrazza Sentimento e ad Ibiza

Nella puntata di domenica 13 dicembre di Live-Non è la d’Urso, è stata ospitata in studio Kristina. Quest’ultima è una delle ragazze che ha preso parte alle feste di Alberto Genovese sia quella di Terrazza Sentimento che a quelle di Ibiza. Testimonianze choc ed inedite quelle dell’ex amica del fondatore di Facile.it, che forniscono alcuni scenari e dettagli di ciò che sarebbe accaduto in quei festini. Non manca inoltre il sistema di reclutamento delle ragazze e di formazione delle liste di invitati.

“Erano spesso modelle straniere, vengono qui solo per quale shooting o per la settimana della moda e finiscono a queste feste tramite i modellari“, ha esordito così Kristina. Quest’ultima ha poi raccontato alcuni particolari sulla sua conoscenza con Genovese: “Avevo 18-19 anni perchè un modellaro mi fa andiamo in piscina e sono finito a casa sua” La ragazza però ha ammesso di essere stata approcciata da Genovese e di aver fatto utilizzo di droghe e alcol, ma di essere fuggita dalla festa.

Infine, Kristina ha fatto alcune rivelazioni sulle preferenze di Genovese in fatto di invitate: “Era circondato da tante ragazze belle e giovani, ma nessun uomo. Gli unici uomini erano modellari”

