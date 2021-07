Ilary Blasi svela: “Ecco perché non ho lavorato in tv per due anni”

Ilary Blasi per due anni si è allontanata dalla televisione, la conduttrice svela il motivo

Per due anni Ilary Blasi è rimasta lontana dal piccolo schermo, prima di condurre l’ultima edizione dell’Isola dei famosi non approdava in televisione dal 2019, si era infatti presa una pausa dopo la conduzione di Eurogames.

Come mai la conduttrice si è assentata per così tanto tempo dalla televisione? È stata proprio lei a rivelare il motivo della sua scelta in un’intervista rilasciata al settimanale F. La Blasi ha raccontato di aver preso questa decisione per sostenere il marito dopo l’addio al calcio.

Nel corso dell’intervista Ilary Blasi ha infatti rivelato: “Quando Francesco Totti ha smesso di giocare abbiamo vissuto un mix di sensazioni sconosciute, bisognava metabolizzare il momento e superarlo”.

La conduttrice ha poi aggiunto: “Smettere di giocare non è facile per un calciatore e sicuramente su Francesco hanno pesato turbolenze, paure, fragilità, dispiaceri. Io ho deciso di non lavorare per due anni, ho lasciato la conduzione del Grande Fratello Vip, ma penso sia normale che una coppia davanti alle difficoltà si unisca. Questo ci hanno insegnato i nostri genitori e questo io e Francesco cerchiamo di trasmettere ai figli”.

Ilary Blasi ha mai pensato di smettere di lavorare in televisione? A questa domanda ha così risposto: “Mai. Anche per poter dire un giorno: sai che c’è, io me ne vado. Nella vita non si sa mai, le cose con Francesco funzionano ma tutto può cambiare.” Per poi concludere: “Io voglio poter decidere, non stare appesa a un uomo”.

Sara Fonte

