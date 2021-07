Andrea Zenga pizzicato con un’altra, Rosalinda furiosa svela la verità: “Basta siamo nel 2021”

L’ex gieffino Andrea Zenga è stato avvistato in aeroporto assieme ad un’altra ragazza: interviene la fidanzata Rosalinda Cannavò

Non c’è estate senza gossip. Questa volta al centro dei pettegolezzi sono di nuovo Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò, coppia nata nella casa del Grande Fratello Vip 5. Cosa è successo? Il figlio di Walter Zenga è stato avvistato in aeroporto in compagnia di una ragazza bionda. La ragazza in questione si chiama Angelica e pare che abbia instaurato un buon rapporto con Zenga, che molti hanno scambiato per probabile interesse amoroso. A quel punto, gli scatti diffusi dall’influencer Deianira Marzano hanno fatto pensare ad un possibile tradimento dell’ex gieffino.

Ad intervenire sul gossip, è stata la fidanzata Rosalinda Cannavò che ha smentito tutto con un messaggio pubblico su Instagram: “Nessuno vuole creare gossip con nessuno. Angelica è una bravissima ragazza e tra l’altro è fidanzata. Siamo nel 2021, basta con questa concezione che chi è fidanzato non può nemmeno lavorare con un’altra donna”.

Insomma, nessun tradimento in vista e a quanto pare Angelica non è altro che una collega di Andrea Zenga, che è volato in Sardegna per impegni lavorativi. La relazione con la Cannavò va a gonfie vele e sta diventando sempre più seria, in quanto l’ex gieffino è stato in Sicilia per conoscere la sua famiglia.

