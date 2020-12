Sky e Amazon lanciano l’app Prime Video: dal 14 dicembre su Sky e Now Tv in Europa

Nasce una nuova partnership tra Sky e Amazon, dal 14 dicembre 2020. Insieme i due colossi lanciano l’app Prime Video di Amazon su Sky e Now Tv in Europa. Avremo un’unica esperienza di visione, tutto all’interno del decoder Sky, senza passare da un ambiente all’altro.



Inoltre i primi mesi del nuovo anno 2021, sui dispositivi Fire Tv, diverrà fruibile l’app Now Tv. I clienti Uk avranno modo di vedere le partite della Premier League su Sky Sports, Bt e Amazon Prime Video. Tutto questo su un unico dispositivo. I diritti per Serie A, Champions ed Europa League per il prossimo triennio dimostreranno l’utilità.

In Italia, Regno Unito, Irlanda, Germania e Austria, chi è abbonato a uno o all’altro servizio, avrà raggruppate. in un unico posto, ogni serie famosa contemporanea. Film e sport si potranno vedere su Sky e Prime Video, un bel regalo per il Natale, che dite?

Ogni serie original e non solo a portata di mano in sky amazon

Si potrà accedere a ogni nuova serie Original, The Wilds e The Grand Tour, programmi di intrattenimento in Sky e Now Tv. Un unico device darà la possibilità di accedere a tutto.

Gli abbonati Sky e Prime Video che amano il cinema, potranno scegliere una vasta scelta di film per la famiglia. Tra questi Ferro, Borat – Seguito di Film Cinema, Tutti per 1 – 1 per Tutti e Il Primo Natale.

Importanti innovazioni tecnologiche

EVP e CEO UK & Europe di Sky Stephen van Rooyen, ha commentato: “Questo è un regalo di Natale che facciamo in anticipo ai nostri abbonati Sky Q che quest’anno sul box troveranno ad attenderli l’app Prime Video“.

Un altro commento lo fornisce Maximo Ibarra, amministratore delegato di Sky Italia rivela: “Grazie a questa partnership, Sky Q è sempre più il punto di riferimento per chi vuole avere in unico posto l’ampia scelta di contenuti targati Sky, le principali app in streaming e un’esperienza di visione semplice e coinvolgente”.

Inoltre Jay Marine, Vice President di Prime Video Worldwide comunica: “Siamo felici di portare l’app di Prime Video sui device Sky Q e NOW TV in tempo per le feste“. Jay Marine, Vice President, Prime Video Worldwide.

