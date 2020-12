Uomini e Donne, oggi: Gemma Galgani pronta ad andare oltre con Maurizio

Gemma Galgani è cotta di Maurizio, oggi a Uomini e Donne la dama torinese gli fa capire che vuole fare passi più importanti con lui

Inizia oggi 14 dicembre una nuova settimana di Uomini e Donne, storica trasmissione condotta da Maria De Filippi su Canale 5. Stano alle anticipazioni de Il Vicolo delle News al centro dello studio ci sarà Armando Incarnato.

Il cavaliere è uscito con Lucrezia Comanducci, il loro incontro però non è andato bene. Armando ha criticato duramente il comportamento della giovane dama. In studio ha raccontato che mancava il vino al Self service dove hanno mangiato insieme. Lei lo ha chiesto al ragazzo della reception, con lui è andata a comprarlo nel supermercato più vicino lasciando da solo il cavaliere.

In puntata Gianni Sperti attaccata Armando, lo accusa di essere retrogrado. Incarnato continua però a sostenere che Lucrezia è stata irrispettosa nei suoi confronti. A detta sua non sarebbe dovuta andare via con uno sconosciuto senza dirgli niente.

Si passa poi a Gemma Galgani, durante il momento della sfilata ha attirato non poco l’attenzione dei cavaliere. La dama balla sulle note di Flashdance e alla fine si fa gettare addosso un secchio d’acqua. In molti hanno apprezzato, ha infatti ricevuto voti molto alti.

Dopo la sfilata Gemma Galgani invita Maurizio ad andare a cena insieme dopo la registrazione. La dama torinese gli fa capire di aver voglia di andare oltre nella loro frequentazione, anche lui sembra essere d’accordo. Gemma sembra avere occhi solo per lui, decide infatti di mettere fine alla sua conoscenza con Biagio.

Si passa a Gianluca De Matteis, il tronista decide di eliminare Marianna, in puntata confessa che non è scattato nulla da parte sua.

Sara Fonte

