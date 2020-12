Antebellum: il film horror ispirato al Black Lives Matter disponibile su Netflix

Antebellum è una pellicola che Netflix propone in esclusiva dallo scorso 3 dicembre. La pellicola si concentra sul Black Lives Matter, mettendo a confronto la vita delle persone di colore schiave nelle piantagioni di cotone alla vita contemporanea.

Le tensioni razziali sono tutt’altro che sparite in questa pellicola, che ricorda come il passato non è sepolto, ma parte del presente.

Antebellum: trama, trailer, cast e curiosità

Antebellum è una pellicola del 2020. I registi sono Gerard Bush e Christopher Renz. La protagonista è Janelle Monae. La pellicola è di genere horror.

Eden è una donna schiava in una piantagione durissima. Quando cerca di scappare, la riportano alla piantagione e la marchiano a fuoco. Se ci riproverà, verrà uccisa.

Nel frattempo, arrivano nuovi schiavi, tra cui una donna che le chiede di aiutarla a fuggire. Eden si ritrova catapultata in un altro secolo e in un’altra vita.

Ora si chiama Veronica Henley e ha un marito, una figlia e una carriera di successo come ricercatrice e scrittrice. Opera anche per i diritti civili. In questo contesto, va a cena con due amiche: una ragazza bionda e un’altra donna (questa interpretata da Gabourey Sidibe).

Quello che Veronica non sa che il compito della ragazza bionda è riportarla alla piantagione, ma la parte terribile è proprio quella…

Il cast è composto da:

Jena Malone: Elizabeth.

Eric Lange: Him / Senatore Denton.

Janelle Monáe: Veronica / Eden.

Tongayi Chirisa: Eli / Professor Tarasai.

Achok Majak: Amara (Ghanian Queen).

Jack Huston: Captain Jasper.

Kiersey Clemons: Julia.

Bernard Hocke: testa parlante.

Dayna Schaaf: istruttrice di yoga.

Leggi anche => Aquaman, trama e curiosità sul personaggio dell’universo DC Comics

Vuoi rimanere aggiornato su tutte le ultime news? Seguici anche su Instagram cliccando qui e su Google News cliccando qui