L’amore non va in vacanza, trama e curiosità della commedia romantica del 2006

L’amore non va in vacanza è la commedia romantica che andrà in onda stasera, alle ore 21.22, su Rete 4.

Il titolo originale del film è The Holiday, ovvero La vacanza. Ecco tutto quello che c’è da sapere su questa pellicola del 2006.

L’amore non va in vacanza: trama, trailer, cast e curiosità

L’amore non va in vacanza è una pellicola del 2006. Il film è uscito nelle sale il 9 febbraio 2007 in Italia, con la regia di Nancy Meyers. Ha una durata di 138 minuti.

Il film ha un cast stellare, come Cameron Diaz e Kate Winslet. Le due donne interpretano Iris e Amanda. Hanno vite diverse, ma l’amore non va ad entrambe.

Iris è innamorata del suo ex, anche se lui vuole sposare la donna con cui l’ha tradita. Anche Amanda ha scoperto che il suo fidanzato la tradisce.

Così, propone online ad Iris di scambiarsi la casa per qualche tempo. Nella villa di Amanda, Iris conosce l’anziano vicino Arthur Abbot e il compositore Miles. Lui è ai ferri corti con la fidanzata.

Amanda, invece, si innamora del fratello di Iris, Graham. Nel frattempo, l’ex di Iris vorrà tornare con lei…

Il cast è composto da:

Cameron Diaz: Amanda;

Kate Winslet: Iris;

Jude Law: Graham;

Jack Black: Miles;

Eli Wallach: Arthur Abbott;

Rufus Sewell: Jasper;

Edward Burns: Ethan;

Miffy Englefield: Sophie;

Emma Pritchard: Olivia;

Sarah Parish: Hannah;

Bill Macy: Ernie;

Shelley Berman: Norman;

Shannyn Sossamon: Maggie;

Kathryn Hahn: Bristol;

John Krasinski: Ben.

Nel film, Dustin Hoffman interpreta se stesso in un cameo. Il sito che le ragazze usano per scambiarsi la casa è reale. A inizio film, c’è il trailer di un film di Natale realmente mai esistito con Lindsay Lohan e James Franco.

La colonna sonora vinse l’International Film Music Critics Award nel 2006.

