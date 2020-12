Aquaman, trama e curiosità sul personaggio dell’universo DC Comics

Aquaman andrà in onda stasera, alle ore 21.20, su Canale 5.

La pellicola del 2018 rientra nel ciclo di film che la DC Comics ha dedicato ai suoi personaggi più famosi.

Aquaman: trama, trailer, cast e curiosità

Aquaman è una pellicola americana del 2018. Uscito nelle sale nel Capodanno del 2019, il film ha una durata di 143 minuti.

Protagonista assoluto è Jason Momoa, che interpreta Aquaman da adulto. Il film è successivo a Justice League. Quindi, per il passato del protagonista, si tratta di fatti ovviamente precedenti, mentre la parte con lui adulto è successiva al film con gli altri supereroi.

Il protagonista ha difficoltà a mettersi la corona di re di Atlantide che gli spetta. Vuole usare i suoi poteri per aiutare gli esseri umani. Purtroppo, però, questi continuano a inquinare il mare e non solo.

Quindi, gli abitanti di Atlantide vogliono vendicarsi ed attaccare. La consigliera Mera e il fratellastro Orm lo dovrebbero guidare in questo momento difficile…

Il cast è composto da:

Jason Momoa: Aquaman.

Amber Heard: Mera.

Patrick Wilson: Orm.

Willem Dafoe: Nuidis Vulko.

Nicole Kidman: Queen Atlanna.

Dolph Lundgren: King Nereus.

Temuera Morrison: Thomas Curry.

Yahya Abdul-Mateen II: Black Manta.

Ludi Lin: Murk.

Il cast è stellare anche perché è la prima volta che Aquaman ha una pellicola dedicata solo a lui. In passato, infatti, il personaggio è sempre comparso nei film “altrui”, come per la saga di Batman.

Anche Momoa ha un ottimo rapporto con il mare: ha studiato biologia marina e pratica il surf. Nicole Kidman è qui la madre di Aquaman.

La pellicola, con regista James Wan, ha avuto un costo di produzione di 200 milioni di dollari, senza contare i costi pubblicitari. Il film ha guadagnato 1.148.761.807 dollari.

Il ruolo di Aquaman da piccolo è di Otis Dhanji.

