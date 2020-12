Mattino 5, esclusiva bomba su Zorzi: avrebbe perso la testa per un modello di nome Manuel

Tommaso Zorzi sarebbe stato con un modello di nome Manuel di 34 anni: l’indiscrezione trapelata da Mattino 5

Nella puntata di oggi martedì 15 dicembre di Mattino 5, programma condotto da Federica Panicucci, si è discusso del GF Vip 5. Oltre a ciò che è accaduto ieri nella puntata tra nomination, discussioni e incontri commoventi, sono arrivati anche alcuni scoop su qualche inquilino. Si tratta di Tommaso Zorzi, concorrente che crea molte dinamiche nella casa e che ha stretto un solido rapporto con Francesco Oppini.

A rivelare la bomba del giorno, è stato Biagio D’Anelli, che ha rivelato che l’influencer avrebbe avuto una cotta per un modello. ” Nel 2016 Tommaso Zorzi aveva perso la testa, e secondo me è ancora innamorato, per un modello bellissimo trentaquattrenne di nome Manuel. Ci è stato insieme otto mesi”, ha dichiarato l’opinionista, lasciando di stucco la Panicucci e il resto del parterre degli ospiti. “Poi ci sono stati dei problemi”- ha spiegato D’Anelli- perché prima che lui entrasse nella casa questo suo ex si è lasciato con il fidanzato, Tommaso Zorzi si è fatto vivo dichiarandosi nuovamente. Hanno trascorso tre giorni insieme prima dell’ingresso nella casa”. La padrona di casa ha poi replicato con un: “Biagio ti assumi tutte le tue responsabilità”.

A quel punto, D’Anelli ha dichiarato che ci sarebbero anche le foto di questo presunta fiamma di Zorzi, senza far trapelare altri dettagli.

Insomma, chi sarebbe questo modello che avrebbe avuto una relazione di 8 mesi con l’influencer classe 1995? Non ci rimane che scoprirlo nei prossimi giorni e chissà se questo Manuel avrà qualche confronto diretto con il concorrente.

